Compositor Chico Buarque é submetido a intervenção cirúrgica

O músico Chico Buarque, de 80 anos, passou por uma cirurgia neurológica, nesta terça-feira (3), para aliviar a pressão intracraniana, no Hospital Copa Star, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

Procurada, a assessoria do artista afirmou que o procedimento já estava programado e nega que tenha sido uma emergência. O Hospital Copa Star vai divulgar um boletim em breve, mas a assessoria afirma que o artista passa bem, ficará internado devido à idade, mas com previsão de alta nos próximos dias.

A pressão intracraniana, ou PIC, é a pressão no interior dos ossos do crânio, incluindo também o cérebro e o fluido cérebro-espinhal. Os médicos de Chico identificado uma pequena elevação na PIC por meio de um exame e recomendaram a cirurgia, realizada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer.

A elevação da PIC pode acontecer por um aumento da quantidade do líquido cefalorraquidiano, que envolve o cérebro e a medula espinhal -e que pode danificar esses órgãos ao pressionar estruturas importantes e restringir o fluxo sanguíneo na região.

Nos últimos anos, Chico já passou por uma cirurgia na coluna, em 2021, para cuidar de um estreitamento anormal das vértebras por onde passa a medula, além de ter feito uma artroscopia no joelho direito, em 2023, devido ao desgaste da articulação.

Neste domingo (1º), Chico foi o convidado especial de Gilberto Gil no show “Tempo Rei”, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Os dois cantaram juntos “Cálice”, música composta pela dupla para o show Phono 73, no Anhembi, em São Paulo. No dia da apresentação, eles souberam que a canção havia sido censurada e decidiram cantá-la sem a letra, usando palavras aleatórias.

A participação causou surpresa nos fãs, pois Chico é figura rara nos palcos, com algumas exceções, como os shows de verão da Mangueira e suas próprias turnês, realizadas uma vez a cada cinco ou seis anos, sempre após o lançamento de novos trabalhos musicais.

