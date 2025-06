Ministério da Fazenda suspende sete empresas de apostas

O Ministério da Fazenda suspendeu sete empresas de sites de apostas, conhecidos como Bets, por descumprimento do regulamento do serviço.

As Bets são obrigadas a enviar relatório de avaliação do sistema de apostas em até 90 dias depois de obter a autorização do governo para funcionamento, o que não foi cumprido por essas empresas.

As medidas impedem as bets de oferecerem apostas, aceitarem depósitos em território nacional e cadastrarem novos apostadores enquanto não demonstrarem a comprovação de segurança.

Os sites envolvidos são:

Empresa Bell Venture

bandbet.bet.br

Empresa Bet.bet soluções

betpontobet.bet.br

donald.bet.br

Betesporte Apostas

betesporte.bet.br

lancedesorte.bet.br

EA Entretenimento

hanz.bet.br

bateu.bet.br

esportiva.bet.br

Logame do Brasil

lider.bet.br

geralbet.bet.br

b2x.bet.br

Pixbet Soluções

pix.bet.br

betdasorte.bet.br

fla.bet.br

Sortenabet Gaming

sortenabet.bet.br

betou.bet.br

betfusion.bet.br

Segundo a Fazenda, a ausência dos relatórios de segurança gera riscos ao combate à lavagem de dinheiro, além de afetar a segurança dos apostadores e a arrecadação de tributos e contribuições.

*Com informações da Agência Brasil