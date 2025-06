Giro Brasil: notícias que ecoam pelo país neste começo de semana

Sede da COP, Belém tem maioria da população sem esgoto, Lula diz que extrema direita não volta a governar Brasil e outras notícias para começar esta segunda-feira (2).

INFRAESTRUTURA

Obras de coleta de esgoto da COP30 alcançam apenas 3% da população de Belém. Pará tem anunciado que projetos de saneamento beneficiam 500 mil pessoas, mas informa que o esgotamento foi ampliado para apenas 40 mil.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio amplia gastos com isenções em ano eleitoral e põe em xeque discurso para se opor a Lula. Governador prometeu reduzir 15% dos benefícios fiscais, mas LDO prevê valores maiores para 2026; secretaria defende efetividade de revisão.

ELEIÇÕES 2026

Lula diz que, ‘se estiver bonitão do jeito que estou, extrema direita não volta a governar’. Petista afirma que campo político adversário não retornará ao poder se depender dele.

MARINA SILVA

8 capitais têm atos em apoio a Marina e contra PL que simplifica regras ambientais. Manifestantes criticaram proposta que flexibiliza licenciamento e defenderam a atuação da ministra.

AGRONEGÓCIO

Líder na produção global, Brasil aumenta uso de agrotóxicos na soja, diz estudo. Produtores afirmam que clima torna defensivos necessários, mas que há migração para bioinsumos.

ECONOMIA

IOF e atividade forte reforçam aposta em fim de alta de juros em 14,75% e cortes só em 2026. Questão fiscal também preocupa economistas para próxima reunião do Copom, em junho.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ucrânia destrói 41 aviões de guerra da Rússia em ataque massivo de drones antes de negociações. Ofensiva de proporções inéditas teria sido planejada por um ano e meio e usou dispositivos escondidos em caminhões.

FUTEBOL

Festa do PSG tem dois mortos; Macron diz que França está ‘enlutada’. Jogadores celebram conquista da Champions League com a torcida em Paris, com campanha por Bola de Ouro a Dembélé.

SAÚDE

França proíbe cigarros em praias, parques e áreas escolares a partir de 1º de julho. Proibição não inclui cigarros eletrônicos.

ASTRONOMIA

Com maior câmera digital já feita, projeto para mapear o céu inaugura era na astronomia. Observatório Vera C. Rubin, no Chile, deve revelar sua primeiras imagens em 23 de junho.

VIOLÊNCIA

A cada duas horas um médico é vítima de violência no Brasil, diz levantamento do CFM. País registrou 4.562 casos de agressões em 2024, maior número da série histórica.

COTIDIANO

Bordel com bonecas ‘cibernéticas’ tem programa de até R$ 10 mil e gera críticas. Mulheres veem reforço de violência e objetificação; OUTRO LADO: Dono nega que ambiente favoreça crimes.

ESPORTE

Atacante recebe cartão vermelho em derrota para o Botafogo e só voltará a jogar pelo time praiano se firmar novo compromisso.

