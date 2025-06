Saiba o que está sendo cogitado para a reforma administrativa

O deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) é o relator do grupo de trabalho da reforma administrativa.

Ele concedeu uma longa entrevista ao jornal O Globo. A relevância do tema recomenda o destaque de alguns trechos.

“Não vamos tratar de retirar direito dos servidores, mas vamos atacar privilégios, ampliar modelos de contratação do serviço público. Mas não iremos discutir o tamanho do Estado.

“Medidas como o fim das vinculações. É uma medida estruturante que pode reorganizar o orçamento, é bastante dura, mas pode fazer a diferença nessa maior liberdade do orçamento. Dessa flexibilização, seriam as desvinculações do salário mínimo dos benefícios previdenciários, e das despesas de educação e saúde (que hoje são um percentual mínimo da receita).

Ainda o relator: “Seria um pacto em que o Legislativo se compromete com a redução de 10% a 20% das suas emendas, do Poder Executivo de 10% a 20% das suas despesas primárias, em especial as despesas obrigatórias. E do Judiciário também, com redução de 20% das suas despesas totais, seja custeio, seja também o ataque a supersalários, privilégios, o excesso de gasto que tem cada um dos poderes”.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

