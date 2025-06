Manchetes dos principais jornais nacionais deste domingo

A União (PB)

ULTRAPROCESSADOS

PB tem 3º maior consumo do NE

O Estado de São Paulo

Financiamento estudantil tem inadimplência recorde

O Globo

Emendas federais não chegam às cidades de menor IDH do Brasil

Estado de Minas

Em defesa dos Oásis de Minas

Folha de S. Paulo

Base governista frágil deixa Lula sem controle de pacote da reeleição

Meia Hora (RJ)

O fantasma voltou

Correio Braziliense

Ações contra o meio ambiente põem Brasil em risco na COP30

A Tarde (BA)

Festas juninas terão investimento de R$ 132 mi

Jornal do Commercio (PE)

Com histórico de fraudes, INSS vê crise previdenciária se agravar no País

O Dia (RJ)

Motoristas de Uber relatam os desafios da profissão

Diário do Nordeste (CE)

Operação no Rio busca chefes de facção no CE