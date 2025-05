Em ritmo de forró: resumo das notícias que repercutem pelo Brasil

Carta de governo Trump questiona decisões de Moraes sobre Rumble, PIB cresce 1,4% no 1º trimestre puxado pelo agro e outras notícias para começar este sábado (31).

STF

Carta do governo Trump a Moraes diz que ordens de ministro não têm efeito nos EUA. Ofício do Departamento de Justiça ao qual Folha de S.Paulo teve acesso questiona decisões de magistrado sobre Rumble.

GOVERNO TRUMP

Suprema Corte autoriza Trump a revogar visto temporário de mais de 500 mil migrantes nos EUA. Medida que acaba com programa migratório de Biden estava bloqueada por decisão de juíza federal, agora derrubada.

POLÍTICA

STF abriu inquérito contra Eduardo Bolsonaro após se queixar de inação no Itamaraty. Ministros do tribunal e integrantes do governo Lula reclamam de falta de posição pública da chancelaria brasileira.

PIB

PIB do Brasil cresce 1,4% com impulso da agropecuária no primeiro trimestre de 2025. Economia acelera em resultado próximo do esperado pelo mercado; agro sobe 12,2%, enquanto serviços avançam 0,3%, e indústria recua 0,1%.

ECONOMIA

Governo teria que tributar quase 80% do faturamento das bets para compensar recuo no IOF. Fazenda busca cerca de R$ 20 bilhões neste ano com alta do imposto, e elevação de tributação de apostas é citada como alternativa.

GOVERNO LULA

Cidades, Saúde e Defesa são as pastas mais atingidas por congelamento de verbas. Decreto detalha trava de R$ 31,3 bi em despesas do Orçamento de 2025.

CHINA

Citada por Janja para defender regulação, rede social na China tem censura e usuários monitorados. País usa três sistemas para moderar conteúdo; plataformas devem seguir obrigações, sob supervisão estatal.

GUERRA DA UCRÂNIA

Sob pressão, Zelenski diz topar negociação ‘significativa’ com a Rússia. Ucraniano é ambíguo sobre nova rodada na Turquia na segunda e volta a pedir cessar-fogo.

METRÔ

Homem coloca fogo no próprio corpo na estação São Bento, em SP. Funcionários do Metrô usam extintores e idoso de 74 anos é levado ao pronto-socorro.

VIOLÊNCIA

Júri condena Paulo Cupertino a 98 anos de prisão por morte de ator de ‘Chiquititas’. Sentença foi proferida nesta sexta (30); Rafael Miguel, que namorava a filha do réu, e os pais do artista foram assassinados a tiros em 2019.

TEC

Celular chinês com garantia contra bateria viciada chega ao Brasil; veja modelos e preços. Concorrente de Huawei e XiaoMi, Vivo estreia no Brasil como Jovi, produção em Manaus e câmeras com lentes Zeiss.

IMPOSTO DE RENDA

Receita deixa de receber declarações do Imposto de Renda 2025. Contribuinte obrigado a declarar terá de prestar contas em atraso e pagará multa.

ENERGIA ELÉTRICA

Bandeira tarifária será vermelha em junho, e conta de luz vai subir. Contas de energia elétrica terão custo extra de R$ 4,46 a cada 100 kW/h consumidos.

