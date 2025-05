Uma mulher ingressou com uma ação contra a empresa em que trabalha depois de ter seu pedido para tirar uma licença-maternidade negado.

Segundo a revista Veja, ela queria se afastar por 120 dias do serviço que exerce em uma empresa de Salvador, na Bahia, para cuidar de um bebê reborn – um boneco realista feito de silicone.

A ação foi protocolada na terça, 27, mas após as reações negativas, os advogados decidiram retirar o pedido.

Para justificar a ação, o documento protocolado no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA) afirmava que a maternidade não é apenas biológica e que a mulher desenvolveu laços de legítimo afeto com a boneca.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui.