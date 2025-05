Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quinta-feira

Folha de S.Paulo

EUA anunciam que negarão visto a autoridades consideradas censoras

O Estado de S. Paulo

Tribunal de Comércio Internacional dos EUA barra tarifaço de Trump

Valor Econômico (SP)

Após reunião com bancos, Fazenda admite discutir alternativas a alguns pontos do IOF

O Globo (RJ)

Não há alternativa para alta do IOF por ora, diz Haddad, sob pressão do Congresso

O Dia (RJ)

TRANSPORTE

Nova licitação de ônibus começa pela zona oeste

Correio Braziliense

Suspeita de gripe aviária fecha o Zoo de Brasília

Estado de Minas

MG tenta repassar bens emblemáticos à União

Zero Hora (RS)

Emprego cresce no RS em abril com 8,6 mil postos e mantém sequência positiva no ano

Diário de Pernambuco

Lula: água e R$ 10 bi para o Nordeste e alfinetada em Bolsonaro

Jornal do Commercio (PE)

Estado decreta emergência por superlotação em UTIs infantis

A Tarde (BA)

Número de mortes por embriaguez no trânsito cresce 12,6% na Bahia

Diário do Nordeste (CE)

Preços dos imóveis disparam na RMF