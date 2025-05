Giro Brasil: fatos que repercutem pelo Brasil nesta quinta-feira

Haddad faz alerta sobre contas públicas sem alta do IOF, Musk diz que deixará governo dos EUA, Trump anuncia restrição de visto que pode atingir Alexandre de Moraes e outras notícias para começar esta quinta-feira (29).

MERCADO

Máquina pública ficaria em situação delicada sem alta do IOF, afirma Haddad. Ministro da Fazenda se reune com presidentes da Câmara e do Senado para explicar aumento do imposto.

GOVERNO TRUMP

EUA anunciam restrição de visto para quem ‘censurar’ americanos, e Moraes pode ser alvo. Governo Trump divulga medida contra autoridades estrangeiras; bolsonaristas veem ministro do STF na mira, mas esperam ação direcionad.

GOVERNO TRUMP

Elon Musk anuncia que vai deixar governo Trump. Bilionário foi responsável por programa radical de cortes que teve como alvo iniciativas de diversidade e auxílio externo.

CONGRESSO NACIONAL

Motta chama decreto do IOF de infeliz, e Alcolumbre acusa governo de tentar usurpar poder; Deputado defende debate estrutural; senador diz que decisão unilateral do governo respalda resposta unilateral do Congresso.

MST

MST diz que ministro Paulo Teixeira passou do limite e cobra demissão por Lula. Líder dos sem-terra afirma não querer mais dialogar com titular de pasta, que se diz surpreso e com metas em dia.

GOVERNO LULA

Posse de ministra das Mulheres vira ato do governo de desagravo a Marina após ataques de senadores. Márcia Lopes tomou posse no lugar de Cida Gonçalves em evento nesta quarta-feira (28).

SAÚDE

Brasil tem aumento de fumantes pela 1ª vez desde 2007, diz Ministério da Saúde. Dados preliminares apontam crescimento de 9,3% para 11,6% em capitais, primeiro na série histórica.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Netanyahu anuncia morte de líder do Hamas, e grupo terrorista não se manifesta. Mohammad Sinwar é irmão de Yahya, um dos fundadores da ala militar da facção morto em outubro de 2024.

RIO DE JANEIRO

Cão impedido de viajar com criança autista será levado do Rio para Portugal por treinador. Companhia aérea recusou duas vezes embarque de labrador na cabine e afirmou que família não aceitou transporte em bagageiro.

JUSTIÇA

Recepcionista aciona Justiça da BA após empresa não reconhecer bebê reborn para licença-maternidade. Ação pede indenização de R$ 10 mil e pagamento de salário-família; defesa diz que mulher foi alvo de escárnio, zombaria e negação de direitos.

*Folhapress