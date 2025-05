TCU bota a ´lupa´ nas concessões do abono salarial e do seguro-desemprego

O Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria para avaliar “a consistência e a integridade dos dados utilizados nos sistemas que dão suporte” aos pagamentos do abono salarial e do seguro-desemprego.

Foi observado um “aumento expressivo” no número de beneficiários do abono salarial e do seguro-desemprego.

Entre 2022 e 2024, o total de pessoas atendidas passou de 28,7 milhões para 32,2 milhões.

O volume de recursos envolvidos (em 2023) foi da ordem de R$ 72,7 bilhões, sendo R$ 25 bilhões destinados ao abono salarial e R$ 47,7 bilhões ao seguro-desemprego.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

