Hugo Motta: houve exagero na aplicação de parte das penas

O presidente da Câmara Federal, paraibano Hugo Motta (Republicanos), comentou que há consenso no Congresso Nacional e no Judiciário de que houve exagero na aplicação de parte das penas para os condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023.

Os deputados avaliam aprovar um projeto de “readequação” das punições.

“Eu vejo a questão da anistia como uma pauta que precisa ser discutida com muita serenidade. Não vai ser com arroubos, com atropelos, que nós vamos resolver essa situação”, disse Motta, conforme a revista Veja.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/suprema-disputa/