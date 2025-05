INSS: saiba como surgiu o afrouxamento para os descontos indevidos

A ´flexibilização´ do controle sobre descontos em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi defendido por ao menos 31 parlamentares de 11 partidos desde 2019, revelou um levantamento do jornal Folha de São Paulo.

O ´afrouxamento´ teve início quando o governo de Jair Bolsonaro (PL) publicou uma medida provisória que exigia a reavaliação periódica dos descontos feitos por entidades nas aposentadorias e pensões pagas pelo INSS.

Durante a tramitação do texto no Congresso Nacional, 26 parlamentares se mobilizaram para suavizar ou eliminar o mecanismo.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

