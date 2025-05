Papa Leão XIV: “Vivemos tempos particularmente intensos”

A posse solene do Papa Leão XIV aconteceu em prolongada cerimônia neste domingo.

Os pronunciamentos do novo Papa chamam naturalmente as atenções da comunidade católica e do mundo inteiro. Seguem trechos de sua pregação de ontem (homilia).

“No início do ministério que me foi confiado, saúdo-vos a todos com o coração cheio de gratidão. Escreveu Santo Agostinho: ´Fizeste-nos para Vós´, [Senhor,] e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em Vós´.

“Nos últimos dias, vivemos tempos particularmente intensos. A morte do Papa Francisco encheu os nossos corações de tristeza e, naquelas horas difíceis, sentimo-nos como as multidões que o Evangelho diz serem ´como ovelhas sem pastor´.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/balao-de-oxigenio-no-governo-lula/