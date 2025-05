Ex-ministro mobiliza apoiadores pedindo pix para despesas de Jair Bolsonaro

Na última sexta-feira (16), o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, convocou, por meio de um vídeo nas redes sociais, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a reativarem a campanha do Pix para ajudar a custear a defesa jurídica.

No vídeo, Gilson relatou uma conversa recente com Bolsonaro, onde relembraram a vaquinha realizada no ano passado que arrecadou cerca de R$ 17 milhões para defesas com advogados. Segundo ele, aproximadamente R$ 8 milhões desse dinheiro já foi utilizado.

“Você consegue imaginar que, em um ano, já foram gastos quase R$8 milhões com despesas dos processos que sofremos? Vamos reativar a campanha do Pix do nosso presidente Bolsonaro. Não vamos desistir do Brasil”, afirmou Machado.

Na tarde desta segunda-feira (19), o ex-ministro voltou às redes sociais para agradecer, de forma irônica, à esquerda pelas tentativas de descredibilizar a arrecadação. De acordo com ele, essas críticas têm surtido efeito contrário.

“O sentimento é de gratidão. Cada dia é menos um dia para a volta do presidente Bolsonaro em 2026. Quero agradecer a todos os esquerdistas que tentam descredibilizar as doações no Pix. Eles só fazem aumentar o volume de divulgação e arrecadação. Continuem! Falem mal, mas falem de mim!”, declarou.

Machado também ironizou declarações recentes das primeira-dama, Janja Lula da Silva.

“Quero agradecer também à nossa camisa 10, Janja, por tudo o que ela tem feito pelo Brasil com suas declarações lúcidas e pertinentes”, provocou.

A declaração em vídeo termina com Gilson divulgando novamente os dados para doação via Pix ao ex-presidente que, atualmente, recebe ao menos R$100 mil por mês.