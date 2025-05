Defesa de Ednaldo Rodrigues tem ex-ministro da Justiça e parente de presidente do STF

A defesa do ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, conta com as participações de um ex-ministro da Justiça (Governo Dilma Rousseff), José Eduardo Cardozo, e de um sobrinho do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, que é o advogado Rafael Barroso Fontelles.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/balao-de-oxigenio-no-governo-lula/