Leitura dinâmica: fatos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Assassinatos em São Paulo, chefe do PCC preso na Bolívia, vazio na Ucrânia e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (18).

Cotidiano

Dados de assassinatos em São Paulo revelam alta de feminicídios e linchamento. Capital paulista registra 132 homicídios no primeiro trimestre.

Cotidiano

Apontado como um dos chefes do PCC é preso na Bolívia. Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, já chegou a ser apontado como o número 1 da facção fora dos presídios.

Luiz Frias

Ucrânia virou vazio de gente e de esperança após 3 anos de guerra.

Folha Estudantes

USP, Unicamp e Unesp oferecem conteúdo de preparação para seus próprios vestibulares. Universidades disponibilizam videoaulas e simulados gratuitos para ajudar estudantes; também há material sobre Enem.

Esporte

Presidente da Fifa e Trump reforçam aliança, usada pelos EUA como trunfo às vésperas da Copa do Mundo. Viagem de Infantino com republicano mudou programação oficial da federação de futebol e irritou alguns de seus integrantes.

Mundo

Missa para milhares de fiéis marca início de papado com desafios para Leão 14. Pontífice conduz cerimônia na praça São Pedro com estimativa de público de 250 mil, sob expectativa de como lidará com a herança de Francisco.

Política

Lula volta de giro internacional pressionado por crise do INSS e atritos internos. Aliados dizem esperar postura ativa do presidente para conter novos focos de desgaste dentro do governo e na relação com Congresso.

Economia

Uruguai, México e Chile suspendem importação de frango brasileiro após caso de gripe aviária. Mercados que já anunciaram embargos representam 28% do total exportado pelo país no ano.

Ilustrada

The Town anuncia shows de Jason Derulo, Pedro Sampaio e Luísa Sonza para 2025. Evento que volta a São Paulo em setembro também terá apresentações de Duda Beat, Pedro Sampaio e Di Ferrero.

F5

Filhos de Claudia Raia, Sandra Annenberg e outros famosos se formam no exterior

Temporada de graduações no hemisfério norte reúne artistas brasileiros: ‘Tudo valeu a pena’

Turismo

Região do Cariri preserva tradições que são a matriz da identidade cearense. Meca do turismo religioso no Ceará, Juazeiro do Norte e entorno abrigam atrações como teleféricos, mirantes e casas-museus.

*folhapress