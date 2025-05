Leão XIV recebe pálio e Anel do Pescador no início do papado; entenda os símbolos

O início do papado de Leão 14 será marcado por dois símbolos entregues a ele neste domingo (18), durante a cerimônia que será celebrada na praça São Pedro, a partir das 5h (10h em Roma).

Um deles é o pálio branco, uma faixa que é colocada sobre os ombros do papa. O tecido é feito de lã de cordeiros, sobre o qual são bordadas seis cruzes pretas de seda. O indumento faz referência à ovelha perdida que Jesus encontra e leva de volta sobre os ombros.

A entrega será feita pelo cardeal protodiácono, Dominique Mamberti, o mesmo que deu o anúncio de “Habemus Papam” na sacada da Basílica de São Pedro, no dia 8.

Em seguida, Leão 14 receberá o Anel do Pescador, tradição que remonta ao século 13. Simboliza a ligação com o apóstolo Pedro, de quem os papas são considerados sucessores. Tem este nome porque Jesus o chamou de “pescador de homens”.

Tradicionalmente feita de ouro, a joia tem a incisão de uma imagem de Pedro e o nome do novo papa. Antigamente era usada para lacrar correspondências e documentos -hoje, tem função simbólica. Quem vai entregá-lo a Leão 14 será o cardeal filipino Luis Tagle, curiosamente um dos apontados como favoritos no conclave e que estava sentado próximo de Robert Prevost na Capela Sistina quando ocorreu a votação.

Francisco, como outros pontífices do século 20, usava seu anel papal, feito de prata dourada, somente em ocasiões solenes. Ele preferia usar o anel episcopal, de quando era bispo. Bento 16, no entanto, seguia à risca o rito e usava quase sempre o Anel do Pescador.

Na morte do papa, o anel costumava ser destruído pelo cardeal camerlengo. Desde João Paulo 2º (1920-2005), a peça é anulada, com a incisão de uma linha sobre o desenho. Assim foi com o de Francisco, anulado no dia 6 de maio, diante dos cardeais.

* MICHELE OLIVEIRA (FOLHAPRESS)