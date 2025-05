No escândalo do momento, o do INSS, o jornal Folha de São Paulo destacou o caso de um aposentado de Manacapuru (AM), que tinha descontos da Associação de Desenvolvimento Rural Família Feliz, de São Gabriel da Cachoeira, no mesmo estado, que fica a 957 quilômetros de distância da sua residência.

A viagem entre o beneficiário e a sede da referida entidade sindical tem duração estimada de cerca de 27 horas e 30 minutos, com trechos feitos de carro e barco.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

