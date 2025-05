Manchetes dos principais jornais nacionais nesta sexta-feira

A União (PB)

TRANSTORNOS

Chuva muda rotina de pessoenses e previsão é de mais precipitações

Folha de S.Paulo

Contratação de temporários por prefeituras sobe 52% em dez anos

O Estado de S. Paulo

Brasil é o mais miscigenado do mundo, aponta mapa inédito do DNA nacional

Valor Econômico (SP)

Crédito nos grandes bancos cresce no 1º tri, mesmo com juro em alta

O Globo (RJ)

Governo vê CPMI do INSS inevitável e tenta controlar pontos-chave

O Dia (RJ)

Novo ‘Escritório do Crime’ é alvo de operação do MPRJ

Correio Braziliense

1 milhão já pediu ao INSS devolução de dinheiro

Estado de Minas

AVALIAÇÃO SERIADA

Mais uma forma de ingresso na UFMG

Zero Hora (RS)

Oposição e governo disputam controle da crise no INSS

Diário de Pernambuco

Empresário é acusado de agredir e fazer dívidas em nome da ex-mulher

Jornal do Commercio (PE)

Início da temporada chuvosa traz à tona velhos problemas

A Tarde (BA)

Desertificação no norte da Bahia preocupa autoridades

Diário do Nordeste (CE)

Líder do Comando Vermelho no Ceará é preso no Rio