Ministro da Fazenda define quando vai se afastar do governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já acertou com o presidente Lula que se afastará do cargo em abril do próximo ano, para se habilitar ao próximo processo eleitoral.

Se depender do desejo de Lula, Haddad concorrerá a um mandato de senador por São Paulo.

O próprio ministro prefere disputar o Governo de São Paulo.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

