Plataforma Airbnb expande o leque de serviços oferecidos

A plataforma Airbnb começa uma nova fase em sua estratégia. Maior e mais tradicional plataforma de hospedagens do mundo, a empresa ampliará as atividades de serviços gradualmente, com a possibilidade de contratações de maquiadores, manicures, chefs de cozinha, cabeleireiros, fotógrafos e até personal trainers.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

