Giro Brasil: fatos que ecoam pelo país nesta quarta-feira

Câmara estuda destravar PEC que limita poder de ministros do STF, Pepe Mujica morre no Uruguai e outras notícias para começar esta quarta-feira (14).

CONGRESSO NACIONAL

Câmara estuda, em reação ao STF, destravar PEC que limita poder de ministros. Proposta foi aprovada na CCJ em outubro, mas não avançou; cabe ao presidente da Câmara instalar comissão especial, antes de o tema ser levado ao plenário.

PEPE MUJICA (1935 – 2025)

Morre aos 89 Pepe Mujica, presidente do Uruguai que virou ícone da esquerda latino-americana. Conhecido pelo estilo de vida simples e pelas políticas progressistas, ex-guerrilheiro tratava um câncer no esôfago.

CONGRESSO NACINOAL

Virgínia Fonseca nega à CPI que contrato com bet previa lucro sobre perda de apostadores. Apresentadora chegou ao Congresso acompanhada do marido, Zé Felipe, com um moletom com o rosto da filha.

CONGRESSO NACIONAL

Câmara reage a STF e entra com ação para levar caso Ramagem ao plenário da corte. Corte derrubou medida da Câmara para beneficiar Bolsonaro e demais réus com o trancamento de ação sobre a trama golpista.

GOVERNO LULA.

Boulos deve virar ministro de Lula, e movimentos temem hegemonia do MTST. Presidente deve anunciar nomeação do psolista assim que retornar de viagem à China,

GOVERNO LULA

Fala de Janja sobre TikTok causa climão em encontro entre Lula e Xi Jinping. Primeira-dama teria comentado sobre efeitos nocivos da plataforma; presidente brasileiro nega constrangimento.

GARIMPO

Garimpeiros do AM ameaçam ‘meter bala’ contra operação da PF e Ibama. Em áudios, garimpeiros que atuam ilegalmente na região de Humaitá planejam reação à operação contra balsas que acontece no rio Madeira.

INSS

INSS diz que notificou todos os 9,4 mi de beneficiários que tiveram descontos; app tem instabilidade. Sistema começou a informar cidadãos de possíveis descontos irregulares nesta terça (13); contestações começam na quarta (14).

DIVALDO FRANCO (1927 – 2025)

Morre Divaldo Franco, líder espírita considerado sucessor de Chico Xavier. Médium fundou a Mansão do Caminho, entidade que acolhe crianças vulneráveis na Bahia desde 1952.

CRIME

Criminosos entram em prédio em Higienópolis, em SP, com carro clonado e roubam seis apartamentos. Suspeitos fugiram após a ação, e ninguém ficou ferido; polícia procura por veículo.

MERCADO

Brasil e Argentina disputam mercado milionário de ‘ouro bovino’ na China. Asiáticos acabam de reabrir mercado para importar cálculo biliar bovino, a pedra da vesícula do boi; item é usado na medicina chinesa e chega a custar US$ 20 mil o quilo.

SAÚDE

Ultraprocessados aceleram aparecimento de primeiros sintomas de Parkinson, sugere estudo. Pesquisa mostra que o consumo desses alimentos pode causar indiretamente morte de neurônios.

*Folhapress