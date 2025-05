Generais refutam anistia, Lula critica Trump na China, Ancelotti é anunciado pela CBF e outras notícias para começar esta terça-feira (13).

FORÇAS ARMADAS

Generais refutam anistia e se afastam de discussão sobre 8 de Janeiro. Cúpula das Forças Armadas vê perdão como incentivo à quebra de disciplina.

MUNDO

Xi e Lula criticam, juntos, bullying, hegemonismo e tarifas arbitrárias de Trump. Durante encontro da China com representantes latino-americanos, líder chinês prometeu apoiar investimentos na região.

CHINA

Chineses vão investir R$ 27 bi no Brasil para produzir de carros a combustível de aviação. Aportes são anunciados durante visita de Lula a Pequim.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Dirceu era alvo de plano de assassinato sob codinome na trama golpista. Petista era ‘Juca’ no Plano Punhal Verde Amarelo; defesa de general diz que só comentará após acesso integral a provas.

CONGRESSO NACIONAL

Deputados avaliam beneficiar Zambelli em reação ao STF após caso Ramagem abrir caminho. Moraes nega recurso de deputada, mas PL tenta suspender ação na Câmara e Eduardo Bolsonaro fala em recado à corte.

PAPA LEÃO 14

‘Leão 14 nos colocou no mapa’, dizem moradores de povoados visitados por Prevost no Peru. Nascido nos EUA, novo papa foi bispo de Chiclayo por dez anos e viveu no país sul-americano por duas décadas.

ATLAS DA VIOLÊNCIA

Violência contra a mulher teve alta em 2023 em meio a estagnação de homicídios, aponta estudo. Prevalência entre homens é menor; trabalho publicado na revista científica The Lancet avaliou 204 países.

FUTEBOL

Italiano Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Após longa negociação, experiente treinador é confirmado pela CBF para comandar a equipe nacional.

VEÍCULOS

Viajar em um carro sem motorista gera encanto e medo nos passageiros.

CLIMA

Tornado destrói pavilhão e danifica 285 casas no Rio Grande do Sul.

