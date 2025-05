Assuntos que repercutem pelo Brasil neste começo de semana

China e EUA chegam em acordo sobre tarifas, Rússia e Ucrânia aceitam encontro para negociar paz e outras notícias para começar o dia nesta segunda-feira (12).

GUERRA COMERCIAL

EUA e China anunciam acordo para reduzir tarifas temporariamente. Pausa será de 90 dias enquanto os dois países continuam as negociações.

COTIDIANO

Faculdade readmite pastor que escreveu artigo ‘Judas traiu Jesus ou Jesus Traiu Judas?’. Justificativa dada pela Fatipi foi proximidade da aposentadoria de Valdinei Ferreira.

MUNDO

Brasileira ‘bonita demais’ para ser freira perde o cargo e quer justiça do Vaticano. Aline Ghammachi liderava mosteiro na Itália até ser acusada de maus-tratos e manipulação.

CONGRESSO NACIONAL

Congresso tem semana de recesso branco com deputados e senadores no exterior. Motta participa de evento com empresários nos EUA, enquanto Alcolumbre acompanha Lula na China.

STF

STF descumpre prazos de lei e omite duração de sigilo sobre voos de ministros pela FAB. Supremo não responde por quanto tempo deixará em segredo viagens de seus integrantes em aeronaves oficiais.

GOVERNO TARCÍSIO

Relatório do Governo de SP contradiz Tarcísio e aponta riscos de Trump para SP. Documento aponta chance de queda de arrecadação com tarifaço; governador apoiou o republicano.

BANCO CENTRAL

Agenda de Galípolo mostra esforço concentrado com banqueiros sobre caso Master. Presidente do BC, que participa de missão do governo em Pequim, também fez reuniões com autoridades chinesas ao longo do ano.

CHINA

Governo Lula acerta investimento chinês em gigante de entrega e fábrica de chips. Além de Longsys e Meituan, outros aportes a serem divulgados na segunda incluem a maior rede mundial de fast food, Mixue.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin propõe e Zelenski aceita encontro na Turquia para negociação de paz. Confirmação de encontro ocorre após pressão de Trump e fim de trégua temporária, marcada por violações.

*Folhapress