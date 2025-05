Veja os fatos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Endividamento de China e EUA em alta deve pressionar juros globais, mães LGBTQIA+ têm desafio extra no mercado e outras notícias do dia na Folha para começar este domingo do Dia das Mães.

Economia

Endividamento chinês se iguala ao dos EUA e cria problema para o Brasil. Duas maiores economias têm trajetória explosiva para dívidas e pressionarão juros globais.

Dia das Mães

Trabalho por conta própria é saída para mães em dupla maternidade. Casais de mulheres LGBTQ+ que empreendem e têm filhos enfrentam preconceitos e falta de recursos; restrição em licença-maternidade é um dos desafios apontados.

Esporte

Derrotas de chineses podem ocorrer mais vezes, não só a cada 20 anos, diz Calderano. Campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa vê atletas atuais do país asiático pressionados por sucesso de geração estrelada.

Papa Leão 14

Novo papa explica nome escolhido e visita túmulo de Francisco em Roma. Leão 14 é referência a pontífice que denunciou exploração dos trabalhadores; em discurso, Prevost adverte para riscos da IA.

Economia

Temos que revisar processos de todos os benefícios, diz presidente do INSS após escândalo dos descontos

Gilberto Waller Junior diz que pelo custo que existe hoje, seria melhor acabar com o crédito consignado dos aposentados via INSS. Ele também defende discutir os descontos associativos.

Mundo

Índia e Paquistão anunciam acordo de cessar-fogo, mas se acusam de violações. À beira de uma guerra aberta, países tiveram diálogo mediado por EUA e outros; nível de tensão, no entanto, permanece alto.

Governo Lula

Lula sofre 8 reveses de sua base aliada em menos de um mês. Apoio a anistia, adesão à CPI do INSS, aliados com discurso de oposição, troca conturbada de ministros e Ramagem compõem a lista.

STF

Redução de penas do 8/1 sinaliza intrincado debate sobre influência de multidão. Punição menor para quem foi influenciado pelo grupo invasor seria analisada caso a caso no STF se texto em discussão adotar essa linha.

Rio de Janeiro

Corpo de fã de Lady Gaga desaparecido no Rio é encontrado. Igor Sousa Costa, 26, sumiu no domingo (5) após entrar no mar; namorado confirmou a identidade.

Ilustrada

Taylor Swift é intimada a depor em disputa judicial de Blake Lively e Justin Baldoni. Cantora é amiga da protagonista do filme ‘É Assim que Acaba’, que acusa o colega de cena de ter sido abusivo nas filmagens.

Estados Unidos

Principais cidades dos Estados Unidos estão afundando, segundo pesquisadores. Estudo aponta a extração de água e o peso dos edifícios entre os principais motivos.

*folhapress