Papa Leão XIV: “É preciso “saber escutar para não julgar”

Neste domingo, o Papa Leão XIV celebrou a Missa nas Grutas Vaticanas, no altar próximo ao túmulo de São Pedro.

Ao final da Missa, o Papa deteve-se em oração diante dos túmulos de seus predecessores e diante do nicho dos Pálios.

Na homilia deste domingo, “tão significativo do tempo pascal”, pronunciada em uma primeira parte em inglês e em uma segunda em italiano, o Papa Leão XIV comentou o Evangelho do Bom Pastor proposto pela liturgia do dia.

No início da “nova missão do ministério” petrino, o Pontífice voltou-se ao exemplo do próprio Jesus Cristo, “a quem entregamos nossa vida e de quem dependemos”.

No Dia das Mães, que o Papa fez questão de recordar, ressaltou que “uma das mais belas expressões do amor de Deus é o amor que se manifesta nas mães, sobretudo em relação aos seus filhos e netos”.

Falando sobre as vocações, tema da Jornada Mundial celebrada também neste domingo, Leão XIV observou que durante os recentes trabalhos dos cardeais, antes e depois da eleição do novo Papa, falou-se muito sobre essa questão, “e sobre como é importante que todos nós a busquemos juntos. Antes de tudo, dando bom exemplo em nossa vida, com alegria, vivendo a alegria do Evangelho, não desanimando os outros, mas – reiterou – procurando maneiras de encorajar os jovens a escutar a voz do Senhor, segui-la e servir na Igreja”.

O Papa destacou ainda o espírito universal do anúncio do Evangelho e exortou: “Coragem! Sem medo!”. E lembrou que a missão por vezes exige também sacrifícios, detendo-se sobre a importância da escuta.

Consciente de que é preciso aprender cada vez mais a escutar a Palavra e aos outros “para entrar em diálogo”, Leão XIV afirmou que esse é o ponto de partida para construir pontes – aquelas que ele já mencionara em suas primeiras palavras após a eleição ao trono de Pedro.

É preciso “saber escutar para não julgar, não fechar as portas pensando que temos toda a verdade e que ninguém mais pode nos dizer algo”, reiterou o Pontífice.

E concluiu: “Disso nascerá maior clareza para compreender a direção para a qual o Senhor está nos chamando”.

