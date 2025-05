Papa Leão 14 deseja feliz Dia das Mães em primeira audiência dominical

O papa cumprimentou as delegações presentes na praça São Pedro, de lugares como Espanha, Malta e EUA, e celebrou o Dia das Mães, comemorado também hoje na Itália.

“Mando uma saudação especial a todas as mães com uma oração para elas, incluindo as que já estão no céu. Feliz dia a todas as mães!”, disse.

Ao se despedir, agradeceu e desejou bom domingo.

Regina Coeli

Em primeira recita da Regina Coeli, o papa Leão 14 lembrou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, com 60 milhões de vítimas. E lembrando os apelos do papa Francisco, afirmou que, sob a ameaça de uma Terceira Guerra Mundial, pediu “aos grandes do mundo”: “Nunca mais a guerra!”

Ele pediu cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação de todos os reféns. Também saudou o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão.

* MICHELE OLIVEIRA (FOLHAPRESS)