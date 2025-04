Manchetes dos principais jornais nacionais neste sábado

A União (PB)

SEMANA SANTA

Fiéis mantêm tradição e seguem, em JP, Procissão do Senhor Morto

Folha de S.Paulo

Atraso de cargas em portos pelo Brasil cresce e provoca custos bilionários ao setor

O Estado de S. Paulo

País dos privilégios

‘Jabuti’ pode reduzir transparência em salários do Judiciário

O Globo (RJ)

De olho em 2026, PT e oposição apostam em leis duras anticrime

Zero Hora (RS)

Sexta-feira Santa é marcada por seis feminicídios no Estado

Meia Hora (RJ)

Três policiais morrem em perseguição na AV. Brasil

O Dia (RJ)

PRESTANDO CONTAS AO LEÃO

Saiba os riscos de declarar IR com Inteligência Artificial

Correio Braziliense

Celebração da Fé

Estado de Minas

BH avança no debate sobre faixa exclusiva para motos

Folha de Pernambuco

Saiba como manter o hábito da leitura

Jornal do Commercio (PE)

Espetáculo da Paixão de Cristo emociona púbico no Marco Zero

A Tarde (BA)

Falta de manutenção causa 66% dos acidentes em prédios

Correio da Bahia (BA)

O império da massagem

Diário do Nordeste (CE)

Fila de espera por creche tem 4,7 mil famílias