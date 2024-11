Fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado pós-feriado

Justiça argentina emite mandados a golpistas brasileiros, atos pedem fim à escala 6×1, Milei em nova ofensiva contra Brasil no G20 e outras notícias para começar este sábado (16).

ATAQUE À DEMOCRACIA

Justiça argentina emite mandados de prisão contra 61 foragidos do 8/1. Brasil pediu extradição daqueles condenados por ações antidemocráticas; já há dois detidos no país de Javier Milei.

MERCADO DE TRABALHO

Atos contra escala 6×1 têm baixa adesão e críticas à esquerda e à direita. Para manifestantes, baixo comparecimento justifica necessidade de redução da jornada: ‘quem trabalha em 6×1 não pode estar aqui’, diz autônoma.

STF

Autor de atentado enlouqueceu após Bolsonaro perder, diz ex que viveu 17 anos com ele. Cuidadora que teve dois filhos com ‘França’ afirma que família em Rio do Sul alertou sobre fanatismo.

G20

Argentina se opõe a taxação de super-ricos em nova ofensiva contra agenda do Brasil no G20. Negociador afirmou ter recebido instruções expressas para rejeitar a inclusão do tema em declaração final da cúpula.

VENEZUELA

Nicolás Maduro diz que Venezuela integra Brics a despeito de veto do Brasil. Ditador venezuelano afirma que ministro ratificou entrada de Caracas no bloco em viagem a São Paulo.

EDUCAÇÃO

Nunes planeja adotar gestão privada nas escolas municipais de São Paulo. Prefeito compara notas do Liceu Coração de Jesus com a média da rede municipal para defender convênios particulares em colégios.

ESPORTE

Gilmar Mendes vota pela soltura de Robinho, preso em Tremembé. Ex-jogador foi condenado pela Justiça da Itália por estupro coletivo.

DESMATAMENTO

Desmatamento na mata atlântica cai 55% no primeiro semestre, aponta estudo. Bioma registrou mais de 21 mil hectares desmatados de janeiro a junho e abarca apenas 24% da cobertura florestal original.

CELEBRIDADES

Justiça de Portugal condena mulher por racismo contra filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Juiz determina oito meses de prisão a Adélia Barros, que poderá cumprir pena em liberdade.

ELEIÇÕES NOS EUA

Empresa anuncia cruzeiro de 4 anos ao redor do mundo para quem quer evitar mandato de Trump. Ville Vie Residences oferece pacote para conhecer 140 países; cabine individual custa cerca de R$ 1,5 milhão para a viagem completa.

CULTURA

Exposição revisita obras de Pedro Escosteguy, um dos expoentes da arte política. Mostra na galeria Superfície evidencia caráter lúdico e interativo de sua produção, marcada também pelo engajamento social.

