MPPB denuncia casal suspeito de golpe com cultivo de hortaliças

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) apresentou denúncia contra Jucélio Pereira e Priscila Santos, proprietários da empresa Hort Agreste, por suposto envolvimento em esquemas fraudulentos relacionados ao cultivo de hidropônicos.

O processo também inclui a denúncia contra Nuriey Francelino de Castro, apontado como parceiro comercial do casal. Os três estão sendo acusados de estelionato majorado.

As investigações revelam que Jucélio Pereira, que foi detido em fevereiro, pode ter causado um prejuízo que ultrapassa os R$ 120 milhões nos últimos dois anos para as vítimas.

Enquanto isso, Priscila Santos, sócia administradora da empresa, teve seu pedido de prisão preventiva negado, conforme informado pela Polícia Civil.

O casal faz parte de um grupo de oito pessoas no quadro societário da Hort Agreste, onde Priscila detém a maioria das ações, com 40%, e Jucélio possui 30%.

Juntos, investiram cerca de R$ 175 mil na empresa, cujo capital social é de R$ 250 mil, uma disparidade considerável em relação ao montante estimado das perdas causadas pelos golpes.

As defesas de Priscila Santos e Jucélio Pereira foram contatadas, com o advogado da sócia majoritária afirmando que se pronunciará no momento oportuno, enquanto a representante do empresário declarou necessidade de conhecimento detalhado da denúncia para emitir comentários. A defesa de Nuriey não foi localizada até o momento.

