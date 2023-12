Belas imagens: inaugurado o presépio de 2023 no Vaticano

No final da tarde deste sábado, uma cerimônia na Praça São Pedro com a participação de autoridades eclesiásticas e civis inaugurou os dois símbolos natalinos por excelência. Fiéis, peregrinos e turistas poderão admirá-los até 7 de janeiro de 2024.

O cardeal Fernando Vérgez Alzaga e a irmã Raffaella Petrini, respectivamente presidente e secretária-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, estavam presentes na cerimônia.

As delegações oficiais vieram da diocese de Rieti, perto de Roma, e de Macra, norte da Itália. Ao recebê-las esta manhã, o Papa falou do significado de ambos os símbolos.

O presépio, de modo especial, este ano faz memória da cena da natividade idealizada por São Francisco de Assis em 1223.

Por isso, a encenação se inspira na obra que se encontra em Greccio, nas proximidades da capital.

Para o Pontífice, o presépio deve resgatar em nós a nostalgia do silêncio e da oração.

“Silêncio para poder ouvir o que Jesus nos diz a partir daquela ‘cátedra’ singular que é a manjedoura. Oração para expressar a maravilha, a ternura e talvez as lágrimas que a cena da Natividade suscita em nós”, assinalou o papa.

Este ano, o presépio deve nos convidar também a pensar no drama que vivem as populações da Terra santa.

Já a árvore propõe o tema da cuidado com a casa comum. Na Praça São Pedro, está um abeto de 28 metros de altura, com 65 quintais, cortado porque havia o risco de desabar depois de 56 anos de vida.

O corte já havia sido planejado e autorizado pela região do Piemonte. Além disso, sua madeira não será desperdiçada, mas se transformará em brinquedos para crianças a serem distribuídos pela Caritas.

“Também esta é uma escolha que nos faz refletir, evidenciando a importância do cuidado com a nossa casa comum: os pequenos gestos são essenciais na conversão ecológica, gestos de respeito e gratidão pelos dons de Deus”, disse o Papa na audiência desta manhã.

Vídeo: veja as imagens da Praça São Pedro para este Natal

*vídeo: vatican news