Workshop discute mudança do modelo de cobrança fiscal, em João Pessoa

O processo de mudança do modelo de cobrança fiscal, a partir do próximo ano, tem trazido uma série de dúvidas para as empresas de todo o Brasil.

Por isso, tem sido fundamental a abertura de diálogo para buscar entendimentos e, sobretudo, orientação e conhecimento para que não haja incorreções.

Na Paraíba, o Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa promoveu, na quarta-feira (15), o Workshop Contábil – Contabilidade em Prática, reunindo especialistas da área para fazer uma imersão no assunto e, principalmente, para tirar todas as dúvidas pertinentes.

O evento reuniu em um fórum único, e pioneiro no país, representantes da Receita Estadual, Adquirentes, Software House e TEF Houses, 50 dias antes da Portaria entrar em vigor para debater o tema, mostrando o compromisso com o Estado em atender a Legislação e ainda oferecer a oportunidade de conhecer todas as demandas e soluções disponíveis no mercado e que nem os técnicos do Governo conheciam.

O Workshop trouxe um aprofundamento de questões como a aplicabilidade da TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) – sistema que permite transações financeiras de forma eletrônica, em meio a um processo de mudanças do modelo de cobrança fiscal.

Uma das questões mais polêmicas será a proibição do sistema de POS (Points of Sale) sem integração com sistema de automação da empresa, que atualmente é o meio mais utilizado pelos estabelecimentos nos pagamentos com cartões.

O evento foi considerado um passo à frente pelos executivos convidados, que revelaram que ainda não tinham presenciado um workshop deste porte e com a participação intensa dos empresários e contabilistas das empresas filiadas ao sindicato.

“Houve, realmente, um comprometimento muito grande de todos que estiveram no evento, pela importância dos temas debatidos, mas, sobretudo, pelo compromisso do sindicato junto a seus associados”, disse Graco Parente, presidente licenciado do SEHA-JP.

Graco Parente também destacou o interesse e participação da Receita Estadual no workshop, por ter se colocado à disposição para ouvir a categoria de Hospedagem e Alimentação, aceitando, inclusive, algumas sugestões apresentadas durante as palestras e discussões.

“Isso é um marco de amadurecimento da relação entre as duas pontas. Nunca havia ouvido falar em nada nesse sentido”, comemorou o empresário.

O diretor do Bureau Contábil, Rogério Fernandes, afirmou que o workshop realizado pelo SEHA-JP é de grande importância pelos temas abordados e pelo conhecimento que as pessoas que atuam na área podem absorver das palestras.

As mudanças na forma de tributação tem sido uma preocupação de todos no país e, segundo ele, é necessário que todos fiquem atentos para as pequenas armadilhas que podem ser criadas a partir de então.

Foi unanime a opinião dos participantes de que o evento trouxe à luz um assunto extenso e muito delicado, além de ter sido importante pelo fato de terem conhecido algumas tecnologias disponíveis.

Muitos do setor de delivery, até então, admitiram não saber operar as novas exigências, e saíram do workshop muito satisfeitos com o que aprenderam.

Na opinião da maioria, a Receita Federal não tem sido flexível quanto à data limite de implantação dos novos sistemas.

Para o empresário Delano Tavares, o Workshop teve uma “qualidade fora do comum” num momento em que se fala de reformas e desafios decorrentes das mudanças de legislação.

“O sindicato tem acertado em promover esses debates com questões que interferem diretamente junto à categoria”, apontou Tavares.

Rodrigo Barros, gerente do setor de empresas do banco Santander, seguiu a mesma linha de raciocínio de Tavares, ao enfatizar que o país vive um momento de mudanças que mexem diretamente em questões tributárias e novas soluções tecnológicas.

Antonio Sabóia, gestor de produto da Rede, reforça a necessidade desses diálogos e diz que todos precisam estar atentos para aproveitar as oportunidades de soluções oferecidas em questões de logísticas da Rede.

Participaram do workshop: Fábio Roberto Silva Melo (Auditor Fiscal – Receita Estadual); Marx Fernandes Gusmão (Gerente Executivo – Receita Estadual); Luciana Madruga (Diretora Executiva – Sicoob); Juliana Paiva (Especialista de Negócios – Sicoob); Antonio Fernandes Saboia Neto (Gestor de Produtos – Rede); Túlio Gambogi (Coordenador de Produto – Rede); Valeska Moreira (Especialista em Adquirência – Getnet); Wegilla Cristina (Especialista em Adquirência – Getnet); Rodrigo Barros – Gerente – Santander); Pedro Ivo de Araújo Gomes (Analista de Negócios – Phoebus); André Luiz Lima Figueiredo (Desenvolvedor – Phoebus); Fernando Fernandes (NTK Solutions); Marcus Varandas Filho (Diretor Executivo – Mvarandas); Túlio Gambogi (Gestor de Produtos – Rede); entre outros.