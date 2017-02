Vigilância Ambiental de CG reforça proteção contra doenças transmitidas pelo Aedes

A gerente de Vigilância Ambiental de Campina Grande, Rossandra Oliveira, comentou sobre o trabalho que está sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde no combate ao mosquito Aedes aegypti e destacou que uma ação está sendo feita no intuito de coibir a proliferação de doenças que podem ter a ajuda da água na sua transmissão.

Foto: Paraibaonline

Rossandra afirmou que canais e córregos estão recebendo um monitoramento para que agentes transmissores de doenças possam ser identificados prontamente.

Ela também ressaltou que o DengueZap vai estar ativo mesmo no período do Carnaval para denúncias de foco do mosquito. O número do DengueZap é (83) 9 9991-0553.

– Nossa intenção maior é que ninguém traga doença e deixe em Campina e ninguém leve doença de Campina para as suas cidades – frisou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.

