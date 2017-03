Vídeo: Águas da transposição chegam ao último açude antes de Boqueirão

Foto: Reprodução/Internet

As águas do Rio São Francisco já estão chegando ao açude de Camalaú, no Cariri paraibano. Embora em pouca quantidade, a água começa entrar no reservatório.

Essas águas estão vindo pela calha do rio Paraíba direto do açude de Poções, no município de Monteiro.

Após passar por Camalaú, as águas devem seguir pelo leito do rio até chegar em Boqueirão. Técnicos da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) estarão nesta quarta-feira (22) fazendo uma análise para verificar a vazão que está descendo rio abaixo.

A partir da constatação dessa nova vazão, será elaborada uma nova previsão para chegada das águas em Boqueirão.

A bomba da Estação Elevatória EBV-06 que está quebrada continua em São Paulo aguardando conserto. O prazo que era de dez dias para solução do problema foi prorrogado.

No vídeo abaixo é registrada a chegada das águas em Camalaú.