Vice-presidente do PMDB diz que Raimundo Lira é um bom nome para candidato ao Estado

O ex-governador e atual vice-presidente do PMDB na Paraíba, Roberto Paulino, não descarta nenhuma hipótese sobre as eleições de 2018 para o governo do Estado.

Ele comentou que o partido que pode marchar com outro grupo político ou lançar candidatura própria, ressaltando o nome do senador Raimundo Lira como um dos mais fortes dentro da legenda.

Paulino disse que Lira tem habilidade tamanha e que poderá juntar o PSDB e o PSB.

Sobre a continuidade do senador José Maranhão na presidência, Roberto disse que no momento não existe pessoa melhor que o atual presidente para tomar conta do partido.

– Maranhão faz um trabalho dentro do partido que eu não faço, Veneziano e nem Lira fazem. A presença dele é marcante, mas é preciso ouvir. O PMDB tem que trabalhar mais e brigar menos internamente. Temos que tentar trazer os antigos filiados e fortalecer o partido – externou.

Por fim, ele reforçou que não deve ser candidato a nenhum cargo e que seu foco é trabalhar pela candidatura do filho, o deputado Raniery Paulino.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.