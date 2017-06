Vice-presidente da Fiep representa a Indústria em Audiência Pública da Aneel

A fim de representar o segmento industrial da Paraíba, o vice-presidente da Fiep, Magno César Rossi, participou, em João Pessoa, de Audiência Pública da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O objetivo da audiência, realizada junto ao Conselho de Consumidores da Energisa Paraíba (EPB), foi fazer a revisão anual e discutir o reajuste tarifário correspondente aos próximos quatro anos.

Por se tratar de uma Audiência Pública, o evento contou com a presença dos diversos segmentos envolvidos, entre eles, representantes da Aneel, diretores e conselheiros da Energisa, consumidores e convidados, além de representantes da sociedade em geral, que aderiram à causa comum de quem usa a energia elétrica com fins de atender suas necessidades básicas.

Os valores submetidos à audiência pela Aneel consistem em uma proposta preliminar de 13,42% na conta dos consumidores residenciais (B1) da Energisa Paraíba. E, para as indústrias, a proposta é de 14,55%. A revisão da Parcela “B” da distribuidora, segundo a Aneel, busca incorporar à mesma remuneração paga por investimentos realizados pela empresa nos últimos quatro anos e que não estavam ainda incorporados à tarifa.

foto: ascom

O vice-presidente da Fiep e conselheiro representante da Indústria, Mágno Rossi, se posicionou em desacordo com os índices, porque, segundo ele, se faz necessário considerar o momento recessivo por que passa o país.

“Não aceitamos estes índices submetidos à audiência porque estão descasados com o momento de recessão que o país atravessa. Além do que, os indicadores apontam para uma redução no consumo de energia, tendo por base o aumento pluviométrico na região e, principalmente, porque a aceitação desses índices poderia refletir diretamente em maior desemprego no setor”, afirmou.

Para o presidente do Conselho de Consumidores da Energisa Paraíba, Luiz Carlos Carvalho de Oliveira, as razões da não aceitação dos índices apresentados na audiência são várias, uma delas é o desencontro com a correção inflacionária do período.

“A inflação anual corrigida apresenta-se com valores na ordem de 3,85%, enquanto a tarifa média ficou na ordem de 13,68%, valor impactante para uma sociedade que caminha com sérias limitações financeiras”, argumentou o presidente.

A audiência discutiu o aprimoramento da Quarta Revisão Tarifária Periódica da Energisa Paraíba (EPB). A distribuidora atende 1,3 milhão de unidades consumidoras, correspondente à cobertura de 216 municípios no Estado, uma vez que os sete demais, incluindo Campina Grande, o atendimento é de responsabilidade da Energisa Borborema.

A revisão tarifária está prevista nos contratos de concessão, mas, somente após a análise das contribuições levantadas na Audiência, os índices finais serão deliberados em Reunião Pública Ordinária da Diretoria da Aneel.