Vice-prefeito de Campina Grande visita Centro de Municipal de Convivência do Idoso

O vice-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, visitou na manhã desta terça-feira, 21, o Centro de Municipal de Convivência do Idoso, localizado no bairro dos Cuités, unidade que pertence à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Na ocasião, Enivaldo foi recepcionado pela banda de Pífanos Cantores da Colina.

“Eu tenho 82 anos. Não me sinto velho. Quem faz a idade é a gente. Esse trabalho desenvolvido pela Semas é maravilhoso para a valorização da pessoa idosa, que tem muito para nos ajudar, além da troca de experiência para com os jovens”, relatou o vice- prefeito.

Dentro da política de assistência ao idoso, o Centro desenvolve oficinas e atividades multidisciplinares, que vão desde as palestras educativas e seminários, como também a participação dos grupos em festas comemorativas e voltadas para a cultura e lazer (Carnaval, Dia das Mães, Festas Juninas e Natal, entre outras).

O Centro de Convivência do Idoso possui uma equipe técnica formada por enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, médico geriatra, educador físico, pedagogo ocupacional e um regente de banda, além de receber estudantes de diversas universidades de Campina Grande que fazem parte do estágio supervisionado.

De acordo com a coordenadora do Centro Municipal de Convivência do Idoso, Gilma Souto Maior, o Centro é um local do poder público municipal, privilegiando a política da pessoa idosa.

“É uma satisfação receber o vice-prefeito Enivaldo Ribeiro para conhecer esse espaço direcionado para a pessoa idosa, que oferece lugar de convívio, integração e participação do idoso na sociedade”, disse Gilma.

O Centro de Convivência do Idoso recebe, diariamente, os idosos cadastrados, não sendo cobrada a frequência diária nas atividades oferecidas pela unidade.

Para se cadastrar é necessário ter idade superior a 60 anos ou aquele que precise de trabalho de convivência grupal, uma cópia do CPF, RG, fotografia e o número do cadastro do NIS.

Cerca de 354 idosos estão cadastrados na unidade, com frequência diária de 50 a 60 idosos.

O Centro contra com grupos culturais, como a banda de Pífanos Cantores da Colina, Coral Colibris da Colina, Dança do Ventre, Xaxado, e outras danças regionais, como a Dança da Peneira, Mamolengo, Arco e Fita.

O Centro de Convivência do Idoso foi fundado por Glória Cunha Lima e inaugurado no ano de 2000, a partir da Lei de Criação do Conselho Municipal do Idoso. Está localizado na avenida Paris, 2110, nos Cuités, em Campina Grande, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia.