Vice-governadora assina adesão ao Programa Criança Feliz do governo federal

A vice-governadora Lígia Feliciano assinou o termo de adesão que insere a Paraíba no Programa Criança Feliz, criado pelo governo federal.

A solenidade aconteceu nessa quarta-feira (8), no Centro de Formação de Educadores de Mangabeira, em João Pessoa, e contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.

Foto: Secom/PB

A Paraíba foi um dos Estados com maior número de municípios que aderiram ao programa.

“Esse programa é uma parceria entre governo federal, Estado e municípios, que consiste em cuidar e ter uma atenção especial com as crianças de 0 a 3 anos, e conta com a adesão de 170 municípios no nosso Estado. Pessoas capacitadas farão visitas domiciliares com o intuito de promover o desenvolvimento a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil na primeira infância, proporcionando um crescimento com mais qualidade, gerando com isso, uma perspectiva de vida melhor”, destacou a vice-governadora Lígia Feliciano.

O programa foi criado pelo governo federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) será responsável por gerir e acompanhar o programa juntamente com os municípios que serão beneficiados.

A ação intersetorial vai envolver várias áreas como, saúde, cultura, educação e segurança.

Foto: Secom/PB

“Este programa é um complemento do bolsa família no sentido de aperfeiçoar o atendimento e os cuidados das crianças pequenas já atendidas pelo bolsa família, desde e a gestação, até o terceiro ano de vida. As visitas serão semanais com orientações para a família proporcionar para a criança o melhor desenvolvimento possível para atingir uma escolaridade maior e ajudar a família a sair da pobreza a longo prazo, entre outras vantagens essa é uma das mais importantes”, explicou o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.

De acordo com a secretária de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), Cida Ramos, o Criança Feliz vai complementar as ações que a gestão estadual já desenvolve junto aos municípios.

“O Criança Feliz será executado de forma intersetorial e o fará por dentro do sistema único de assistência social nos Cras, nas assistências, na cultura, na saúde e na segurança”, informou.