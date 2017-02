Via Folia recebe Agitada Gang, Bloco dos Atletas e Banho de Cheiro, em João Pessoa

fotos: ascom

A avenida Epitácio Pessoa foi palco do segundo dia das prévias carnavalescas de João Pessoa. A Agitada Gang, o Bloco dos Atletas e o Banho de Cheiro embalaram os foliões no primeiro dia de festa na chamada Via Folia. A TV Câmara, em parceria com a TV Cidade, fez a cobertura e transmissão ao vivo do segundo dia de festa.

A folia começou com os pequenos, o bloco Agitada Gang trouxe palhaços, brincadeiras e músicas para o público infantojuvenil. Em seguida, a cantora baiana Cláudia Leitte fez ferver a Via Folia puxando o Bloco dos Atletas. E, encerrando a noite na avenida, o Banho de Cheiro fez os foliões dançarem com a banda Super Swingueira.

O prefeito em exercício, Manoel Júnior (PMDB), ressaltou que as prévias carnavalescas da cidade estão acontecendo com sucesso. “João Pessoa está preparada para o carnaval. A segurança, com os Guardas Municipais, e toda a equipe da Prefeitura está trabalhando para dar conforto aos foliões nesta festa tão bonita”, destacou.

O diretor da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Maurício Burity, também enfatizou o trabalho em conjunto das equipes da Prefeitura para que as festas carnavalescas da Capital ocorram com tranquilidade.

“O nosso carnaval está sendo um sucesso absoluto. A segurança está funcionando e está tudo dentro dos conformes para proporcionar um carnaval tranquilo para a família pessoense”, analisou.

Já o presidente da Associação Folia de Rua, Raimundo Nonato, conhecido como Bola, destacou as comemorações dos 30 anos do Folia de Rua e a expansão do movimento a cada ano.

“Este é um momento muito importante, estamos completando 30 anos. Tivemos uma grande festa de abertura, com o sambista Dudu Nobre, e estamos trazendo ainda grandes nomes como Cláudia Leitte, Gil Gilmelândia e Joelma. E cada vez mais o carnaval está presente em diversos bairros, isso é muito bom”, avaliou.

Bola ainda parabenizou a iniciativa da TV Câmara, em parceria com a TV Cidade, na cobertura e transmissão do Folia de Rua e Carnaval Tradição. “Estamos muito felizes com a participação e cobertura da TV Câmara, é um arquivo da cidade que vai ficar guardado na história. Nós só temos a agradecer pelo trabalho”, afirmou.