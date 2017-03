Vereadora vai pedir celeridade na votação do aumento dos professores de Campina

Com o anúncio do prefeito Romero Rodrigues de pagar o novo piso nacional do magistério, a presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Ivonete Ludgério, disse que vai pedir celeridade à Comissão de Constituição e Justiça da Casa, para agilizar e colocar a pauta em votação.

Ela disse acreditar que a proposta vai ser votada com unanimidade.

Foto: Paraibaonline

– Vou pedir urgência para votarmos na terça-feira, 21, para que a intenção do prefeito de pagar retroativo de janeiro e fevereiro e o salário de março atualizado seja feita e que os professores tenham esse benefício o mais rápido possível. Acredito que não vá ter nenhum voto contra a classe de professores, que por mim será sempre muito bem respeitada – disse.

A vereadora disse esperar que com a decisão do Executivo, de pagar o piso nacional ao magistério, as deliberações do Sintab possam diminuir, mas criticou dizendo que o sindicato, embora tenha as demandas atendidas, sempre busca outras para fazer cobrança ao prefeito.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.