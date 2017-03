Vereador volta a pedir explicações sobre situação financeira do Trauma de Campina

O vereador Álvaro Farias mais uma vez cobrou explicações do diretor do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, Geraldo Medeiros, sobre a situação financeira da unidade de saúde.

Foto: Paraibaonline

Farias acredita que houve cortes de recursos pela metade, por parte do governo do Estado, pois, segundo ele, há uma grande fila de pessoas que precisam fazer cirurgias e estão passando quase 30 dias sem receber o atendimento.

Além do corte nesta unidade, o parlamentar disse acreditar que houve também no hospital de Queimadas, que realizava procedimentos cirúrgicos naquela unidade e era retaguarda do Trauma.

– Não são casos isolados. Tenho conhecimento de pessoas que precisam fazer uma cirurgia na tíbia, e outro no tornozelo e passaram mais de 20 dias sem ter o atendimento. Isso acontece porque existe uma fila – disse.

O parlamentar quer que o diretor do Trauma participe de uma audiência pública para explicar à população o que está acontecendo.

– Realmente é problema financeiro. Estão passando mais de 20 dias sem fazer cirurgia. Não falo isso querendo desmoralizar o diretor, mas o povo de Campina quer saber o que está havendo. Quero que Dr. Geraldo prove que não existe esta fila. Ele está se virando nos trinta para poder levantar o hospital e quem paga o pato é quem mais precisa. Precisamos cobrar do governo do Estado a reposição dos valores – disse.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM