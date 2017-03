Vereador socialista nega processo para reaproximação entre Ricardo e Cartaxo

foto: Paraibaonline

A constante presença do vereador da bancada de oposição, Tibério Limeira (PSB) às plenárias do orçamento participativo democrático promovidas pelo prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD) tem provocado inquietações nas bases socialistas.

Os boatos nos bastidores políticos de João Pessoa dão conta que o vereador tem servido de “abre-alas” para uma possível reaproximação entre Ricardo Coutinho e o prefeito para as eleições de 2018.

Tíbério nega que isto esteja ocorrendo, mas confirma que se fará presente sempre que for possível aos eventos administrativos da Prefeitura porque fazem parte do seu mandato.

“De forma alguma que a minha ida as plenária faça parte de uma estratégia de reaproximação política. Não estou indo a nenhum evento partidário ou de inaugurações do prefeito ou para encontra com alguém da gestão municipal”, explicou.

Contudo, o vereador admite que seja possível, sim, que haja uma reaproximação, mas adverte que ainda há muita água para rolar até as convenções de 2018. Até porque nenhum processo de articulação política está descartado.

“No momento, eu não admito porque o processo ainda está muito distante, mas nós disputamos uma eleição em 2014 contando com participação do irmão dele ao Senado (Lucélio Cartaxo) e com o apoio de Luciano Cartaxo. Então, muitas coisas podem acontecer, mas eu não estou fazendo parte de qualquer estratégia reaproximação”, assegurou.