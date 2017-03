Vereador revela preocupação e contato com Cássio sobre atraso das águas em Boqueirão

O vereador João Dantas (PSD) informou que entrou em contato com o senador Cássio Cunha Lima (PSDB) destacando que não acredita que as águas da transposição do rio São Francisco cheguem ao Açude Epitácio Pessoa, localizado na cidade de Boqueirão, em menos de 60 dias.

Atualmente, a Estação Elevatória 6 (EBV6), em Sertânia (PE), está bombeando a água pela metade, pois uma das bombas apresentou defeito e foi encaminhada para manutenção.

Foto: Paraibaonline

Segundo Dantas, Cássio acredita que este é um problema grave e se comprometeu em reunião com parlamentares tratar sobre obras do Eixo Leste da transposição.

– O fato é que estamos apenas com 3% de água no açude de Boqueirão, a água já está grossa, é fato que chega aqui filtrada, tratada, mas temos um consumo enorme e 3% é quase nada no açude para uma cidade do porte de Campina Grande – falou o vereador.

Dantas defende que a discussão sobre a municipalização dos serviços de água e esgoto seja aberta com a sociedade civil organizada, população e segmentos sociais da cidade porque o contrato com a Cagepa exauriu em 2014.

– A Prefeitura não poderá, em meio a essas discussões todas, ficar fora de um processo quando o governador já transita pelos corredores do BNDES tratando da privatização da Cagepa, não poderá ir levar um direito de concessão que é nosso. Diante de uma discussão, essa concessão poderá até continuar com a Cagepa, mas é preciso que esse contrato seja renovado, rediscutido, replanilhado e a concessão das águas e tratamento de esgoto continuem sob a égide da municipalidade, que é Campina Grande – frisou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.