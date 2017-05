Vereador ressalta aprovação de projeto sobre diagnóstico precoce da síndrome de Down

O vereador Renan Maracajá (PSDC) comentou em entrevista, nesta terça-feira, 23, sobre a aprovação do projeto de lei de autoria dele sobre o diagnóstico precoce da síndrome de Down em crianças.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

Segundo ele, caso a lei seja sancionada, os hospitais públicos e privados terão por obrigação fazer o diagnóstico em recém-nascidos e comunicar, imediatamente, se há ou não a doença às instituições especializadas que tratam da síndrome no município.

– Já entrei em contato com o prefeito Romero Rodrigues e tenho certeza que ele vai sancionar, pois é uma lei que vai ajudar muitas pessoas. A síndrome de Down detectada precocemente ajuda muito o desenvolvimento dos estímulos dessas crianças. O projeto obriga todas as casas de saúde que realizam serviços de parto a avisar as instituições especializadas que desenvolvam atividades com pessoas com deficiência no município – pontuou.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.