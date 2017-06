Vereador requer sessão para discutir concessão do abastecimento d’água em Campina

Nessa quarta-feira (1°), o vereador João Dantas (PSD) esteve acompanhando o prefeito Romero Rodrigues na vistoria das obras da transposição das águas do rio São Francisco.

O parlamentar diz que a expectativa para a chegada das águas é a mais promissora.

– As águas chegarão em Monteiro até domingo, descerão para Camalaú, Poções e depois descerão as águas da transposição para o leito do rio Paraíba. É um período aproximado entre 43 a 47 dias e as águas chegarão no manancial de Epitácio Pessoa. Aquela expectativa caótica de que Campina Grande ficaria sem água dissipa-se de uma vez – falou.

Foto: Paraibaonline

Entretanto, de acordo com Dantas, outras questões têm que ser discutidas como a concessão do serviço de água e esgoto de Campina Grande.

– É preciso, então, que Campina Grande e toda sociedade civil organizada discuta como se dará a utilização dessa água. Segundo alguns comentários, o governo do Estado já trata com o BNDES uma possível privatização da Cagepa e, se isso ocorrer, os serviços de Campina irão junto com essa possível privatização? Acredito que não, porque Campina é a detentora desse direito, tem suas prerrogativas – destacou.

O vereador frisou que o motivo de o açude de Boqueirão ter chegado a 3% de sua capacidade total foi pelo fato da Cagepa, em alguns momentos, ter negado fazer grade de racionamento d’água.

No dia 23 deste mês, a Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) realizará sessão especial possivelmente em conjunto com a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) para discutir o assunto.

– Apresentamos um requerimento à Câmara Municipal pedindo que a Procuradoria Jurídica do município, juntamente com Romero Rodrigues, notifique o governo do Estado e a Cagepa de que esse contrato expirou. Campina Grande terá, sim, que discutir essas questões porque as águas do São Francisco não chegarão às torneiras dos consumidores de Campina e outros municípios graciosamente. Um aspecto que nos preocupa muito é que o cronograma do governo federal cumprido à risca, enquanto as obrigações do governo do Estado não foram cumpridas, que era de cuidar da limpeza do leito natural do rio Paraíba, que é por onde correrão as águas que virão do sistema de transposição das águas do São Francisco – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.