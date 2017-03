Vereador pessoense critica adesão de colega à bancada do prefeito

Embora dizendo que não se pode impor tutela ao mandato de ninguém, o vereador Bruno Farias (PPS) criticou a postura do ex-colega de bancada Chico do Sindicato (PTdoB), que resolveu aderir à bancada que dá sustentação ao governo do prefeito Luciano Cartaxo (PSD), na Câmara Municipal de João Pessoa.

Foto: Paraibaonline

Segundo Bruno, todos têm autonomia dos seus mandatos, foram eleitos pelo voto popular, mas o poder de sedução do governo, por vezes, se sobrepõe aos elementos e requisitos básicos para se fazer oposição.

“Mas é preciso ter crença no campo político que se milita, sobretudo, ter coragem para enfrentar as adversidades e altivez para dizer não”, disse.

Contudo, o vereador disse que a bancada de oposição já se reuniu para definir a postura que irá adotar nesta legislatura, mas para figurar na oposição como integrante é preciso ter confiança um no outro e unidade de ação.

“Não faremos oposição à cidade e nem ao povo até porque não vimos sentido na oposição adotada recentemente. Será uma oposição crítica, dura, vigilante, fiscalizadora, mas que manterá o respeito à institucionalidade”, avisou.

Disse ainda que a bancada vai cobrar de Cartaxo as promessas de campanha, reivindicar as demandas da população e que será zelosa quanto à aplicação dos recursos públicos por parte da Prefeitura Municipal e ainda que não irá tolerar qualquer tipo de corrupção.

“Mas teremos sim, respeito à gestão e ao prefeito. Iremos torcer para que a gestão acerte, afinal de contas acertando o governo quem ganha é a população. Não iremos de forma alguma advogar a tese do quanto pior melhor, mas estamos absolutamente conscientes do nosso papel de fiscalizar, de cobrar, de fazer o contraponto e de protestar”, atestou.