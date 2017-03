Vereador pede a autoridades que unam forças para chegada das águas da transposição

O vereador Bruno Faustino (PSB) falou sobre as declarações feitas pelo professor Francisco Sarmento, especialista em recursos hídricos e ex-secretário do Estado, que afirmou que se a vazão das águas da transposição continuar do jeito que está, a água não vai chegar ao açude de Boqueirão este ano.

Foto: Paraibaonline

– Pedi na tribuna que os nossos representantes maiores, os deputados federais, os senadores, o governador junto do prefeito, que unam forças e vejam uma forma para que a água chegue tanto na velocidade e na quantidade que Campina precisa. Caso contrário, Campina vai ter um grande retrocesso na sua parte econômica, social, e isso é muito ruim para nós – frisou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.