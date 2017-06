Vereador: “Obras de Ricardo em Campina cabem dentro de um copo americano”

O vereador Alexandre do Sindicato (PHS) criticou o governo de Ricardo Coutinho, afirmando que em Campina Grande as obras da gestão estadual cabem “em um copo americano”.

Em entrevista nesta terça-feira, 06, o parlamentar afirmou que o governador não dialoga com os servidores estaduais e que a violência no Estado tem aumentado.

– Não dialoga com as pessoas. Que o diga os servidores da UEPB e os servidores do Estado que estão sem reajuste salarial há quatro anos. Que o diga a Polícia Militar que não tem apoio do Governo para combater a violência. Caiu o número de homicídios? Sim doutor, mas vamos ver a quantidade de roubos, de invasão a domicílio, de assalto a mão armada no comércio. A posição de Ricardo Coutinho sobre a crise hídrica de Campina Grande foi anêmica. Se não fossem os deputados e senadores a água não tinha chegado. Qual foi a função do governo do Estado? Fazer uma inauguração social. Só isso. Deixou o açude cheio de lixo e impediu que a água chegasse por vinte dias. O governo não fez o dever de casa. Precisamos de um governo que goste de Paraíba como um todo e não divida o Estado. Esse me parece que é o papel do socialismo, desse povo ligado aos movimentos radicais que é o Governo do Estado. O Governo do Estado é desagregador, vive de dividir famílias e grupos. O governo gosta de transferir responsabilidades. As obras do governo de Ricardo em Campina cabem dentro de um copo americano – criticou.