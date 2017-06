Vereador muda de ideia e vai para bancada de oposição em Campina

O vereador Bruno Faustino (PSB), que atualmente é integrante da bancada independente na Câmara Municipal de Campina Grande, poderá mudar de opinião e integrar a bancada de oposição na Casa por recomendação do partido.

Foto: Paraibaonline

Em entrevista nesta sexta-feira, 3, à Rádio Correio FM, Bruno afirmou que conversou com o presidente da legenda em Campina Grande, Thompson Mariz, e que deverá seguir a orientação do PSB em integrar a bancada oposicionista.

O parlamentar comentou também que irá se reunir com o líder da oposição, vereador Galego do Leite, e que na próxima semana estará tomando a decisão.

– Achei por bem seguir a orientação do presidente do partido, para que eu traga o discurso pelo PSB. Assim, estarei fazendo isso, possivelmente, na próxima semana. Conversei com Galego e ele ficou bastante interessado, mas ainda estamos em entendimento. Galego se mostrou bastante solícito e na próxima semana tomarei uma decisão. Não vejo nenhuma objeção – comentou.