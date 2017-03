Vereador faz balanço de reunião da bancada com Cartaxo: “Gestor compreensivo”

O vereador e líder da bancada de situação na Câmara Municipal de João Pessoa, Helton Renê (PCdoB), comentou sobre a reunião ocorrida nessa quarta-feira (8), junto ao prefeito Luciano Cartaxo (PSD), para discutir as reivindicações da população.

O parlamentar destacou que, na ocasião, ficou acordado que o gestor vai ouvir os vereadores em reunião uma vez por mês.

Helton avaliou que Cartaxo se mostrou interessado em ouvir o que os parlamentares queriam apresentar e disse que apenas o vereador Mangueira (PMDB) faltou ao encontro.

– Foi uma reunião extremamente produtiva e profícua. Cartaxo é um gestor compreensivo com as demandas dos parlamentares e dos problemas nas comunidades. O prefeito, com toda humildade e cumplicidade com o parlamento, tratou de desovar algumas questões – colocou.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.